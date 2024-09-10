Девятиклассников в Астане обвинили в избиении других школьников: полиция проводит допросы

Полиция Астаны допросила школьников и родителей одной из столичных школ после публикации в Сети видео, на кадрах которого школьники избивают другого учащегося, передает NUR.KZ.

На странице группы "Astana press" в Instagram опубликовали видео, которое, по данным авторов публикации, было снято в одной из школ столицы. На кадрах видно, как несколько учащихся наносят удары школьнику руками и ногами.

"Группа школьников на постоянной основе занимается издевательством над другими школьниками, избивают, буллят, при этом занимаются этим массово, всей своей компанией (порядка 15 человек)", - написано в описании к посту (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).

Публикацию прокомментировали в столичном управлении полиции района Алматы.

"По данному факту все участники инцидента, ученики 9 класса, установлены. Ученики опрошены в присутствии родителей, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка действиям учеников", - прокомментировали в полиции.

Ранее сообщалось, что в начале учебного года в Актюбинской области в ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса.

В апреле текущего года подростков приговорили к реальным срокам за жестокое избиение школьника в Павлодаре. Судом было установлено, что двое подростков набросились с кулаками и били ногами 13-летнего школьника на стадионе одного из университетов Павлодара в июле 2023 года. Все происходящее снимали на камеру, а после видео стало распространяться в мессенджерах и соцсетях. Действия обвиняемых привели к причинению тяжкого вреда здоровью.

Также в апреле в соцсетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции.

В мае массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел.