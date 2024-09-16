Избиение подростка "за громкий разговор" в автобусе сняли на видео в Астане

В Сети ранее было опубликовано видео, на котором несколько человек избивают подростка в одном из автобусов Астаны. Видео прокомментировали в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.

Видео с избиением опубликовано в Telegram-канале Astanovka98. Отмечается, что инцидент произошел 13 сентября. В записи под видео сообщается, что парня избили толпой в автобусе №25 в Астане за громкий разговор.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе столичной полиции, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

"В дежурную часть УП района Алматы обратился законный представитель 16-летнего подростка о том, что неизвестные парни избили его сына в общественном транспорте.

По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей правонарушителей. В отношении лиц будут приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщили в департаменте полиции.

В конце июля сообщалось, что в Қонаеве пассажира изрезали ножом в автобусе. Преступление прокомментировали в городской полиции, сообщив, что по факту возбуждено дело, а нападавший - задержан.

Осенью прошлого года в Актобе на видео попал инцидент в автобусе - мужчина ударил одного из пассажиров и сбежал через окно. Подозреваемого нашла полиция.

Тогда же в Сети появилось видео драки молодого человека и пожилого мужчины в автобусе в Семее. К ответственности привлекли обоих участников конфликта.

Этим летом мы писали, что пассажир ударил по лицу водителя общественного транспорта в Актау. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Водителю пришлось обратиться за медпомощью.