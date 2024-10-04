Потасовка со стрельбой в Талгаре: полиция показала кадры задержания подозреваемых (видео)

Департамент полиции Алматинской области опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены кадры задержания подозреваемых в убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как напомнили в полиции, в ночь на 4 октября в Талгаре случилась словесная перепалка между молодыми людьми, которая позже переросла в потасовку.

"В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас компетентный органы проводят необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств.

"Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – заключили в департаменте.

Напомним, информация о перестрелке в Талгаре появилась ранее в соцсетях. Очевидцы рассказывали, что слышали звуки выстрелов.

Добавим, что согласно статье 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее конфликт произошел между посетителями бара в Алматы. Согласно информации очевидцев происшествия, была стрельба. Как рассказали в городском ДП, по данному факту управлением полиции Бостандыкского района было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых. Предварительно, инцидент произошел между малознакомыми людьми.