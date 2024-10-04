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Эзотерика

После звонка "дочери" столичный пенсионер потерял 700 тысяч тенге

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Дедушка сидит, сложив руки
Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

86-летний житель Астаны попался на ухищрения мошенников и отдал им 700 тысяч тенге в надежде помочь дочери, которая якобы попала в ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как сообщает пресс-служба столичного ведомства, полицейские вернули пожилому мужчине украденные мошенниками деньги.

"86-летний житель Астаны оказался жертвой изощренного обмана, когда ему позвонила фальшивая дочь, умоляя о помощи после ДТП. Пенсионер, обеспокоенный судьбой своей "дочери", снял со счета 700 тысяч тенге и передал их предполагаемому курьеру", - говорится в сообщении полиции в Instagram-аккаунте.

Благодаря оперативной работе полиции и помощи наблюдательного дворника, который случайно нашел забытый пакет под лавочкой и вынес его в мусор, мошенники остались ни с чем.

Позже пакет с деньгами был обнаружен в мусорном контейнере и возвращен владельцу.

Ранее мы рассказывали о случае в Акмолинской области, когда пенсионерка отдала 17 млн тенге мошенникам - она хотела спасти свою внучку, чтобы та "избежала" наказания.

В марте мы писали о случае в ЗКО, когда пенсионер лишился 100 млн тенге, поверив "звонку из Нацбанка".

Пенсионерка из Актобе лишилась порядка 2 млн тенге после звонка мошенников. Они убедили ее в том, что нужно продлить срок действия SIM-карты.

Другой житель Актюбинской области ответил на звонок по WhatsApp от якобы сотрудника банка, поверил ему и лишился 10 млн тенге.

В Акмолинской области на пенсионера без его ведома оформили кредит на сумму 2 млн тенге. Полиция подозревает односельчанку, которая помогала с готовкой и уборкой.

А в Астане недавно у двух пенсионеров из Астаны мошенники выманили в общей сложности 130 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169718-posle-zvonka-docheri-stolichnyy-pensioner-poteryal-700-tysyach-tenge/

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