Актюбинец ответил на звонок по WhatsApp и лишился 10 млн тенге

Житель Актюбинской области ответил на звонок по WhatsApp от якобы сотрудника банка, поверил ему и лишился 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Instagram, один из распространенных видов мошенничества - когда потерпевшим звонят под видом сотрудников банка. Такой звонок поступил 55-летнему актюбинцу через мессенджер WhatsApp.

"Представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что на имя потерпевшего неизвестные оформляют денежный кредит, и для аннулирования кредита необходимо установить программу AirDroidCast", - рассказали подробности в полиции.

Сообщается, что с помощью этой программы удаленного доступа злоумышленники оформили на мужчину кредиты в нескольких микрофинансовых организациях на общую сумму более 10 млн тенге.

Также злоумышленники, переписываясь через приложение Instagram, под предлогом приумножения денежных средств при инвестировании на платформе Trading завладели денежными средствами актюбинки на сумму более 7 млн тенге.

"Потерпевшая сама перевела денежные средства через приложение шестью транзакциями на счет банковской карты, предоставленный мошенниками", - отметили в ДП Актюбинской области.

​В другом случае от обмана пострадала жительница Актюбинской области, с которой мошенники переписывались через WhatsApp.

"Под предлогом продажи сотового телефона iPhone 15 оформили кредит на потерпевшую с рассрочкой на 12 месяцев через приложение на выставленный счет оплаты", - пояснили в полиции.

Отмечается, что за прошедшую неделю на территории Актюбинской области зарегистрировано 185 преступлений, 77 из которых - интернет-мошенничества.

​Департамент полиции призвал граждан быть внимательными при онлайн-покупках, инвестировании денежных средств и поступлении подозрительных звонков из финансовых учреждений.

Ранее сообщалось, что жительнице Балхаша через Instagram неизвестные под видом магазина предложили покупку iPhone 13 за 260 тыс. тенге, но оплаченный телефон женщина так и не получила. Чтобы вернуть свои деньги, она обратилась в суд.

А жительница Акмолинской области заплатила 8,5 млн тенге за дешевую посуду из Китая, но товара не дождалась. Полицейские ищут и других пострадавших от такого мошенничества.

В Шымкенте мужчина нашел на сайте объявление о продаже автомобиля Lexus LX 600, откликнулся на него и потерял свои деньги, которые перечислил на карточный счет в качестве задатка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве.