Пенсионерка хотела спасти внучку и лишилась 17 млн тенге в Акмолинской области

В Акмолинской области пенсионерка отдала 17 млн тенге мошенникам - она хотела спасти свою внучку, чтобы та "избежала" наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, инцидент произошел в начале августа. В управление полиции Кокшетау с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница.

"Пятого августа женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внучка совершила ДТП, добавив при этом, что девушка является виновницей происшествия. Злоумышленники пообещали пожилой женщине "содействие" для "избежания" наказания.

Напуганная пенсионерка согласилась на все условия, лишь бы помочь любимой родственнице. Сумма ущерба составила 17 миллионов тенге, которые являются многолетними накоплениями всей семьи - пенсионерки и ее взрослых детей. Денежные средства у потерпевшей забрал курьер", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 29 сентября кокшетауские оперативники задержали 23-летнего местного жителя, выполнявшего обязанности дроппера.

Отмечается, что задержанный мужчина участвовал в еще одном аналогичном эпизоде - очередной жертвой аферистов стала другая жительница областного центра, которая за "помощь" заплатила мошенникам миллион тенге.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личностей других подозреваемых.

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