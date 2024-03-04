Пенсионер из ЗКО лишился 100 млн тенге, поверив "звонку из Нацбанка"

100 млн тенге отдал мошенникам пенсионер из ЗКО - ранее с мужчиной уже проводили разъяснительные беседы, передает издание "Мой город".

Начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев рассказал, что в феврале в органы правопорядка обратился 70-летний мужчина, который стал жертвой мошенников.

Как оказалось, потерпевшему позвонили в мессенджере WhatsАpp, представились сотрудниками Нацбанка и под предлогом сохранить его деньги на депозитах, попросили перевести 100 млн тенге.

"С потерпевшим ранее участковые проводили разъяснительную работу. Несмотря на это, мужчина попался на уловки мошенников. Он самостоятельно перечислил им деньги", - добавил Оразалиев.

Глава полиции региона также отметил, что сотрудники полиции ЗКО заблокировали счета более трех тысяч жителей области, чтобы предостеречь их от мошенников.

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, важно помнить несколько правил. Они приводятся на официальном сайте МВД РК.

Если вам поступил звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.

Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись – сотрудниками банков и их служб безопасности, правоохранительных органов и так далее, – персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка.

Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:

регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.

Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.