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Пенсионерка из Актобе заплатила 2 млн тенге за "продление" срока действия SIM-карты

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Звонок, поступающий от незнакомого номера
Телефонный звонок. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Жительница Актобе лишилась порядка 2 млн тенге после звонка мошенников. Они убедили ее в том, что нужно продлить срок действия SIM-карты, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Актюбинской области.

В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области рассказали, что телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников сотового оператора. Аферисты предлагают продлить обслуживание SIM-карты и просят продиктовать код из SMS.

Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками компании. Они утверждают, что срок действия телефонного номера истекает, и предлагают продлить обслуживание. Когда человек соглашается на продление, злоумышленники предлагают продиктовать код из SMS или какого-либо приложения. Из-за такого звонка жительница Актобе потеряла более 2 млн тенге.

"​Жертвой такого мошенничества стала 63-летняя жительница Актобе. Пенсионерка поверила звонившим - и на нее оформили кредит на 500 тысяч тенге и сняли со счета 3400 долларов США (более 1,5 млн тенге - прим. ред.)", - сказано в сообщении.

В полиции напоминают, что если вам звонят и представляются сотрудником сотового оператора и говорят, что истекает срок действия мобильного номера, то вы имеете дело с мошенниками - даже если произносят ваши имя, фамилию, отчество и личные данные. В таком случае следует не называть коды и срочно прервать звонок.

Полицейские предупредили еще об одном виде уловок.

"Телефонные мошенники обманывают граждан, представляясь их друзьями или родственниками. Для этого они используют поддельные телефонные номера и с помощью специальных программ пытаются обмануть граждан.

К примеру, на телефон актюбинки посредством WhatsApp написала "сестра" и попросила до утра занять 500 тысяч тенге. Ничего не подозревая, потерпевшая перевела требуемую сумму. А на утро выяснилось, что женщина перевела деньги мошенникам", - рассказали в ДП.

Полиция советует в подобных случаях перезвонить близким и удостовериться в том, что именно ваши знакомые просят в долг деньги.

Накануне на брифинге МВД сообщили о самых распространенных видах интернет-мошенничества, с помощью которых обманывают казахстанцев. Полиция рассказала, как на них не попасться.

Ранее сообщалось, что врач из Актобе после звонка на WhatsApp взяла три кредита на 7 млн тенге и совершила 14 переводов денег мошенникам. Другой житель Актюбинской области ответил на звонок по WhatsApp от якобы сотрудника банка, поверил ему и лишился 10 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111727-pensionerka-iz-aktobe-zaplatila-2-mln-tenge-za-prodlenie-sroka-deystviya-sim-karty/

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