Пенсионер из Астаны лишился 75 млн тенге передав их курьеру

У двух пенсионеров из Астаны мошенники выманили в общей сложности 130 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Департамента полиции Астаны.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили о случаях мошенничества в отношении людей в возрасте. Сообщается, что мошенники звонили по телефону и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, выманили крупные суммы.

По данным полиции, мошенники сообщали, что идет проверка банковских счетов потерпевших, которые якобы замешаны в спонсировании терроризма. Чтобы предотвратить незаконную операцию, астанчанам предлагали перевести все имеющиеся средства на "защищенный" банковский счет.

"Таким образом был обманут 68-летний житель города, который передал мошенникам 75 млн тенге. Часть суммы, в размере 20 млн тенге и 35 тыс. долларов США, мужчина передал через курьера такси, который забрал пакет с деньгами и передал неизвестному лицу.

Аналогичным образом мошенники обманули 70-летнего астанчанина, завладев его деньгами в размере более 55 млн тенге. При этом 59 тыс. долларов США и сувенирные монеты он передал дропперу. Остальную часть перевел на различные счета", - сообщили в ДП.

В полиции добавили, что оперативники задержали 21-летнего жителя Павлодарской области, который, по версии правоохранителей, в преступной схеме исполнял роль дроппера. Сообщается, что работу он нашел через Telegram.

"За каждую подобную услугу получал по 150 тысяч тенге. Кроме того, направлены санкции на блокировку счетов, куда потерпевшие переводили крупные денежные средства. Установлены личности всех участников преступной схемы", - рассказал заместитель начальника столичного ДП Куаныш Орынбетов.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, устанавливается местонахождение остальных участников. Подозреваемый водворен в ИВС.

Ранее мы писали о пенсионере из ЗКО, который лишился 100 млн тенге, поверив "звонку из Нацбанка". Как оказалось, потерпевшему позвонили в мессенджере WhatsАpp, представились сотрудниками Нацбанка и под предлогом сохранить его деньги на депозитах, попросили перевести 100 млн тенге.

А в Шымкенте полицейские предотвратили хищение 15,5 млн тенге со счета пенсионера, который долго копил деньги для помощи своим детям. Мужчину попросили установить на телефон определенное приложение и сообщить код из SMS. Почувствовав неладное, пенсионер решил обратиться к стражам порядка. Полицейские сразу же предупредили его, что это уловки мошенников для онлайн-кражи денег.

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, важно помнить несколько правил. Они приводятся на официальном сайте МВД РК.

Если вам поступил звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.

Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись – сотрудниками банков и их служб безопасности, правоохранительных органов и так далее, – персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка.

Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:

регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.

Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства