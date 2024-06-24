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Пенсионер попросил помочь ему с уборкой, но в итоге остался с кредитом на 2 млн тенге

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Пенсионер держит в руках смартфон
Пенсионер с телефоном. Иллюстративное фото: Boogich / Getty Images

В Акмолинской области на пенсионера без его ведома оформили кредит на сумму 2 млн тенге. Полиция подозревает односельчанку, которая помогала с готовкой и уборкой, сообщает МВД РК.

Как сообщается на медиапортале Министерства внутренних дел РК - Polisia.kz - мужчина 64 лет обратился в полицию по оформленному на него кредиту. Неизвестное лицо получило 2 млн тенге, указав заемщиком пострадавшего.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий подозреваемая установлена. Ею оказалась 37-летняя односельчанка потерпевшего, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу, утверждает МВД.

Выяснилось, что в день оформления банковского займа женщина, по просьбе заявителя, занялась приготовлением еды и уборкой в его квартире.

В неформальной беседе она расспросила о его дате рождения, которая оказалась паролем для входа в банковское приложение потерпевшего, обманом сделала его фото - и во время отсутствия мужчины оформила кредит.

Выданный банком заем, как сообщает МВД, подозреваемая перевела на расчетный счет своего сына.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по факту мошенничества.

Напомним, в мае мы писали о том, как казахстанцам звонят мошенники с предложением пройти медосмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В апреле в Туркестанской области мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что срок действия его SIM-карты истек. Поверив, гражданин сообщил звонившему код, который прислали якобы для обновления номера, и получил на телефон непонятные ссылки. В ходе проверки выяснилось, что неизвестные на самом деле пытались от его имени оформить кредит.

А на прошлой неделе сообщалось, что только в Акмолинской области телефонные мошенники обманули жителей на 32 млн тенге за неделю.

Поэтому важно сохранять бдительность и не сообщать незнакомым лицам личные данные (номера счетов и банковских карт, CVV-код для онлайн-оплаты, пароли и коды SMS-уведомлений и так далее).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2122818-pensioner-poprosil-pomoch-emu-s-uborkoy-no-v-itoge-ostalsya-s-kreditom-na-2-mln-tenge/

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