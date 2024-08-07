"Не пускали на рейс Air Astana из-за красных глаз": опубликовано решение суда

Девушка, которая сняла видео о том, что ее не пустили на самолет Air Astana "из-за красных глаз", признала, что была пьяна и выплатит штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Алматы.

В июле в соцсетях было опубликовано видео, на кадрах которого пассажирка жалуется, что ее не пускают на борт самолета якобы из-за "красных глаз". Она заявила, что может пройти экспертизу.

В Telegram-канале судов города Алматы сообщили о рассмотрении административного материала в отношении гражданки Н. по факту распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания (часть 3 статьи 440 КоАП РК.).

26 июля 2024 года в дежурную часть линейного отдела полиции поступил вызов от авиакомпании Air Astana. Полиции была передана гражданка Н. 2004 года рождения, которая во время посадки на рейс находилась в нетрезвом состоянии. Также сообщается, что Н. ранее привлекалась к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

"В судебном заседании Н. вину признала частично и показала, что она действительно была в состоянии алкогольного опьянения, но никого не оскорбляла, нецензурной бранью не выражалась, общественный порядок не нарушала, готова оплатить штраф.

В судебном заседании были опрошены бортпроводники П. и М. Они пояснили, что Н. при посадке на самолет была в состоянии опьянения, не отзывалась на свое имя, на поставленные вопросы отвечала долго, от нее исходил резкий запах алкоголя, движения были замедленные. Не согласившись с действиями бортпроводников, она стала снимать происходящее на телефон, поднимая тем самым общественный резонанс", - сказано в сообщении суда.

Бортпроводники отнесли состояние пассажира к красному типу состояния алкогольного опьянения и не стали допускать ее на борт самолета. Представители Н. в судебном заседании заявили несогласие с протоколом и просили суд прекратить дело за отсутствием состава административного правонарушения.

В материалах дела имеется заключение врача эксперта, где установлено, что Н. в тот день находилась в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Суд пришел к выводу о том, что в действиях Н. имеется состав административного правонарушения.

"В связи с чем суд постановил признать Н. виновной и подвергнуть к административному взысканию в виде штрафа в размере 10 МРП (36 920 тенге.) Постановление суда не вступило в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее россиянина арестовали на пять суток и сняли с рейса в аэропорту Тараза за агрессивное поведение и нарушение правил порядка. Также его оштрафовали.

В мае в аэропорту Алматы задержали двух иностранок, которые нарушили общественный порядок, придя туда в состоянии алкогольного опьянения. Их не допустили на рейс в Дубай.

Также в полиции рассказали о гражданине Китая, которого наказали за то, что закурил у самолета в аэропорту мегаполиса сразу после выхода из судна.

Перед этим в воздушной гавани столицы наказали пьяного алматинца - он нецензурно выражался и оказал сопротивление стражам порядка.