"Закурил рядом с самолетом": гражданина Китая оштрафовали в аэропорту Алматы

Гражданина Китая, закурившего сразу после выхода из самолета, оштрафовали в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, в аэропорту Алматы был оштрафован 24-летний пассажир рейса Тбилиси-Алматы, который закурил сигарету рядом с самолетом.

"По прилету авиарейса сообщением Тбилиси-Алматы сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту выявлен иностранный пассажир, который курил сигарету рядом с воздушным судном, что запрещено законодательством Казахстана.

В ходе проверки установлен 24-летний гражданин Китайской Народной Республики. Правонарушитель привлечен к ответственности за потребление табачных изделий в запрещенных местах. Он был оштрафован на 15 МРП (55 380 тенге)", - заявили в пресс-службе ДП на транспорте.

В ДП также сообщили, что с начала 2024 года транспортные полицейские за различные административные правонарушения привлекли к ответственности более 32 тысяч правонарушителей, в том числе, за курения в неустановленных местах оштрафован 1021 человек.

Напомним, в конце апреля в аэропорту Астаны была задержана нетрезвая 34-летняя гражданка Южной Кореи, которая отказывалась подчиняться правилам безопасности на борту. Ее оштрафовали на 8 МРП.

В тот же день в столичном аэропорту был задержан пилот авиакомпании Air Astana, который находился в состоянии наркотического опьянения. В компании сообщили, что данный сотрудник был отстранен от работы.

Также в алматинском аэропорту был задержан пьяный пассажир, который выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания сотрудников службы досмотра. Его наказали сразу по трем статьям.

В декабре прошлого года к административной ответственности привлекли некоего актера и певца, который ударил бортпроводницу FlyArystan в лоб из-за своей верхней одежды. В итоге рейс задержали на час. Его оштрафовали на 55 тысяч тенге.