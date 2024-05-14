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"Закурил рядом с самолетом": гражданина Китая оштрафовали в аэропорту Алматы

Опубликовано:

Самолет выезжает на взлетную полосу
Самолет. Иллюстративное фото: Freepik

Гражданина Китая, закурившего сразу после выхода из самолета, оштрафовали в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, в аэропорту Алматы был оштрафован 24-летний пассажир рейса Тбилиси-Алматы, который закурил сигарету рядом с самолетом.

"По прилету авиарейса сообщением Тбилиси-Алматы сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту выявлен иностранный пассажир, который курил сигарету рядом с воздушным судном, что запрещено законодательством Казахстана.

В ходе проверки установлен 24-летний гражданин Китайской Народной Республики. Правонарушитель привлечен к ответственности за потребление табачных изделий в запрещенных местах. Он был оштрафован на 15 МРП (55 380 тенге)", - заявили в пресс-службе ДП на транспорте.

В ДП также сообщили, что с начала 2024 года транспортные полицейские за различные административные правонарушения привлекли к ответственности более 32 тысяч правонарушителей, в том числе, за курения в неустановленных местах оштрафован 1021 человек.

Напомним, в конце апреля в аэропорту Астаны была задержана нетрезвая 34-летняя гражданка Южной Кореи, которая отказывалась подчиняться правилам безопасности на борту. Ее оштрафовали на 8 МРП.

В тот же день в столичном аэропорту был задержан пилот авиакомпании Air Astana, который находился в состоянии наркотического опьянения. В компании сообщили, что данный сотрудник был отстранен от работы.

Также в алматинском аэропорту был задержан пьяный пассажир, который выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания сотрудников службы досмотра. Его наказали сразу по трем статьям.

В декабре прошлого года к административной ответственности привлекли некоего актера и певца, который ударил бортпроводницу FlyArystan в лоб из-за своей верхней одежды. В итоге рейс задержали на час. Его оштрафовали на 55 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2100263-zakuril-ryadom-s-samoletom-grazhdanina-kitaya-oshtrafovali-v-aeroportu-almaty/

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