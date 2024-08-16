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Пьяную пассажирку рейса "Алматы-Сочи" арестовали после скандала с полицией

Опубликовано:

Пассажиры сидят на борту самолета
Борт самолета. Иллюстративное фото: Pexels.com

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали 29-летнюю пассажирку авиарейса "Алматы-Сочи", передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

По информации сайта Polisia.kz, 29-летняя пассажирка авиарейса "Алматы-Сочи" во время посадки находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно, на замечания не реагировала.

Сообщается, что она также оказала неповиновение законному требованию стражей порядка при доставлении в комнату полиции.

"Транспортными полицейскими в отношении правонарушительницы составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, за мелкое хулиганство, за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.

Материал направлен в суд. Стоит отметить, что данная гражданка ранее привлекалась к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в течение года", - рассказали в полиции.

Решением суда правонарушительница подвергнута административному аресту сроком на 15 суток.

Напомним, в июле в соцсетях было опубликовано видео, на кадрах которого пассажирка жалуется, что ее не пускают на борт самолета якобы из-за "красных глаз". Она заявила, что может пройти экспертизу. Позже выяснилось, что девушка, которая сняла видео о том, что ее не пустили на самолет Air Astana "из-за красных глаз", признала, что была пьяна и выплатит штраф.

Ранее россиянина арестовали на пять суток и сняли с рейса в аэропорту Тараза за агрессивное поведение и нарушение правил порядка. Также его оштрафовали.

В мае в аэропорту Алматы задержали двух иностранок, которые нарушили общественный порядок, придя туда в состоянии алкогольного опьянения. Их не допустили на рейс в Дубай.

Также в полиции рассказали о гражданине Китая, которого наказали за то, что закурил у самолета в аэропорту мегаполиса сразу после выхода из судна.

Перед этим в воздушной гавани столицы наказали пьяного алматинца - он нецензурно выражался и оказал сопротивление стражам порядка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149975-pyanuyu-passazhirku-reysa-almaty-sochi-arestovali-posle-skandala-s-policiey/

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