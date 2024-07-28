Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Не пустили в самолет "из-за красных глаз": в Air Astana прокомментировали инцидент

Опубликовано:

Пассажиры сидят на борту самолета
Борт самолета. Иллюстративное фото: piqsels.com

Авиакомпания Air Astana прокомментировала инцидент с пассажиркой, которую не пустили на борт самолета - девушка сняла об этом видео, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале krivosheev. live. На кадрах пассажирка жалуется, что ее не пускают на борт самолета якобы из-за "красных глаз". Сама пассажирка заявила, что может пройти экспертизу.

Позже ее забирают сотрудники полиции.

В пресс-службе авиакомпании Air Astana прокомментировали случившееся.

"Пассажирке рейса КС969 от 26 июля по маршруту "Алматы-Шымкент" было отказано в перевозке, поскольку ее поведение, усугубляемое алкогольным опьянением, вызвало беспокойство у сотрудников авиакомпании. Такое поведение могло создать угрозу здоровью самого пассажира и неудобство другим пассажирам. По данному факту были вызваны сотрудники ЛОП для оформления необходимых актов. Позже, в ходе экспертизы, факт наличия алкоголя в крови был подтвержден", - говорится в сообщении.

Отметим, на днях в аэропорту Алматы более чем на час был задержан авиарейс в Астану, потому что на борту самолета оказался посторонний пассажир.

Еще один инцидент на борту самолета авиакомпании произошел в начале лета - некоторым пассажирам стало плохо. В авиакомпании прокомментировали ситуацию, сообщив, что по технической причине на земле не работал кондиционер, и одной женщине стало плохо.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140885-devushku-ne-pustili-v-samolet-v-air-astana-prokommentirovali-video-passazhirki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie