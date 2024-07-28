Не пустили в самолет "из-за красных глаз": в Air Astana прокомментировали инцидент

Авиакомпания Air Astana прокомментировала инцидент с пассажиркой, которую не пустили на борт самолета - девушка сняла об этом видео, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале krivosheev. live. На кадрах пассажирка жалуется, что ее не пускают на борт самолета якобы из-за "красных глаз". Сама пассажирка заявила, что может пройти экспертизу.

Позже ее забирают сотрудники полиции.

В пресс-службе авиакомпании Air Astana прокомментировали случившееся.

"Пассажирке рейса КС969 от 26 июля по маршруту "Алматы-Шымкент" было отказано в перевозке, поскольку ее поведение, усугубляемое алкогольным опьянением, вызвало беспокойство у сотрудников авиакомпании. Такое поведение могло создать угрозу здоровью самого пассажира и неудобство другим пассажирам. По данному факту были вызваны сотрудники ЛОП для оформления необходимых актов. Позже, в ходе экспертизы, факт наличия алкоголя в крови был подтвержден", - говорится в сообщении.

Отметим, на днях в аэропорту Алматы более чем на час был задержан авиарейс в Астану, потому что на борту самолета оказался посторонний пассажир.

Еще один инцидент на борту самолета авиакомпании произошел в начале лета - некоторым пассажирам стало плохо. В авиакомпании прокомментировали ситуацию, сообщив, что по технической причине на земле не работал кондиционер, и одной женщине стало плохо.