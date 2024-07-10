Как сообщает издание, инцидент произошел 7 июля и попал на камеры видеонаблюдения, установленные в автобусе №2. На кадрах видно, как кондуктор пытается удержать дебошира, направлявшегося к водителю автобуса, однако ей это не удается. В результате шофер без причины получил удар кулаком в лицо. Владелец автобусного маршрута №2 Руслан Ахметнабиев рассказал подробности инцидента. С его слов, водителю автобуса пришлось обратиться за медицинской помощью в Мангистаускую областную многопрофильную больницу. "Водитель обратился в больницу. Кроме того, к нам должны приехать сотрудники полиции для разбирательств. Пассажир был неадекватен, в салоне выражался нецензурной бранью, кондуктор сделала ему замечание, он начал на нее бросаться, потом ни с того ни с сего подошел к водителю и ударил его. По камере мы увидели, что водитель вообще никаких замечаний не делал этому мужчине. Хорошо, что все произошло на остановке, а если бы во время управления автобусом, то произошла бы такая же ситуация, как в Алматы. Я думаю, что такие факты нужно пресекать очень строго, потому что это не шутки", - прокомментировал Руслан Ахметнабиев. В ДП Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ также прокомментировали ситуацию. "По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого", - пояснили в пресс-службе ведомства. В полиции отметили, что иные сведения в интересах следствия не разглашаются. Добавим, что по ст.293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. Хулиганство наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. В конце декабря прошлого года в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Пассажир ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке. В ДТП погибли три человека. Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела. Его арестовали. В апреле 2024 года суд вынес приговор по делу о ДТП с автобусом в Алматы. Пассажиру, ударившему водителя, назначили 8 лет лишения свободы. Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.