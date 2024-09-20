Уголовное дело завели на двух агрессивных девочек в Кызылорде

Две девочки 12 и 16 лет задержаны в Кызылорде - они разбивали уличные фонари. По данному факту заведено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции региона.

Агрессивных подростков выявили инспекторы ЦОУ благодаря камерам видеонаблюдения. Заметив нарушителей, они направили к ним ближайшие наряды полиции.

"Девочки 12 и 16 лет были задержаны на месте и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. По данному факту возбуждено уголовное дело, начато расследование", - говорится в сообщении полиции в Instagram.

Отмечается, что родители также будут отвечать за действия своих несовершеннолетних детей, поэтому их привлекут к ответственности.

Напомним, в августе двое молодых людей нанесли удары по стене подъезда жилого комплекса ЖК "Sansy". В результате образовались большие отверстия. Обоим санкционировали арест на 15 суток.

Ранее в Сети появилось видео из микрорайона Орбита-3 в Алматы. Мужчина переломал зеркала больше чем на 10 машинах. В полиции сообщили, что подозреваемый установлен и задержан.

В апреле полицейские задержали жителя Петропавловска, разгромившего два остановочных павильона. Свое поведение мужчина объяснил плохим настроением.

В конце июня очередного вандала наказали за разбитое лобовое стекло чужой машины в Астане. Нарушителем оказался 71-летний мужчина.

А в Актау подросток сам снял на видео, как разбил стекло остановочного комплекса, а после - выложил в Сеть. После этого полицейские начали поиски подростка.

Между тем в мае сообщалось, что мажилисмены разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм. По новому закону за вандализм грозит до 600 часов общественных работ.

Стоит также отметить, что в январе прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, касающихся усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма.