Наказание за вандализм могут ужесточить в Казахстане

Мажилисмены разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм. По новому закону за вандализм грозит до 600 часов общественных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу палаты.

Как сообщает пресс-служба мажилиса парламента, в рамках нового Закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан" ко второму чтению депутаты разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм.

"Статья 203 Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особую ценность" дополняется такими квалифицирующими нормами, как совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно.

Нарушение по статье 294 "Вандализм" грозит наказанием в виде штрафа от 100 МРП (ранее 50 МРП) до 200 МРП (ранее 160 МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до 50 суток (ранее 40 суток)", — отмечается в сообщении мажилиса в Telegram-канале.

Данная статья, как пояснили в пресс-службе, дополнена частью 2 "совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершенное неоднократно".

Такие деяния наказываются штрафом в размере от 500 до 200 000 МРП либо исправительными работами, привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Норма по ужесточению наказания принята депутатами мажилиса и законопроект ушел на рассмотрение в сенат.

Напомним, вопросы ужесточения наказания за вандализм поднимались и ранее. Так, в ноябре прошлого года депутат Сергей Пономарев высказался об участившемся вандализме в Казахстане, заявив, что существующее наказание стоит ужесточить. Тогда же он, как одну из мер, предложил увеличивать штрафы.

Стоит также отметить, что в январе прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, касающихся усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма.

В январе этого года, выступая на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, президент высказался об опасности низкой правовой грамотности, тогда же и акцентировав внимание на вандализме в стране.

"Это, в конечном счете, тормозит развитие страны и отражается на имидже государства. Вандализм в общественных местах является тому подтверждением. Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В прошлом году сообщалось о разграблении могилы 3-летнего сына народных артистов СССР Азербайджана Мамбетова и Газизы Жубановой на Кенсайском кладбище в Алматы – вандалы украли статую жеребенка.

При этом в конце августа прошлого года в Казахстане разгорелся скандал из-за видео, на котором мужчина выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай. Стало известно, что "героем" ролика стал директор дома культуры казахского общества слепых Актобе Манас Кошербаев.

После скандала чиновник записал видеообращение с извинениями и объяснил свои действия. Он отметил, что каньон Ыбыкты Сай – одно из самых живописных мест Мангистау. Но, к сожалению, здесь полно мусора и пещера исписана непристойными словами. Поэтому он всего лишь хотел "исправить грубое слово на красивое имя". Через несколько дней чиновник уволился по собственному желанию.

Согласно статье 294 УК РК, вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, наказывается штрафом в размере от 50 до 160 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.