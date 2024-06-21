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Разбил лобовое стекло авто: пенсионера-вандала наказали в Астане

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Разбитое лобовое стекло
Разбитое лобовое стекло. Иллюстративное фото: Kirill Rudenko/Getty Images

Очередного вандала наказали за разбитое лобовое стекло чужой машины в Астане. Нарушителем оказался 71-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

В Астане продолжается усиленная борьба с проявлениями вандализма и нарушения общественного порядка. Как сообщается на официальном сайте столичного акимата, стражи порядка выявляют вандалов и привлекают их к ответственности.

"Так, 71-летний житель города днем 3 мая находился на парковке у дома №47 по проспекту Абая. Он повредил лобовое стекло припаркованной Toyota Corolla, причинив ущерб чужому имуществу.

Стражи порядка нашли его и привлекли к ответственности по ч.1 ст.147-1 КоАП РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Ему грозит штраф в 20 МРП или до 15 суток ареста", - говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел 17 июня в районе 23.30 по улице Молдагуловой 22/1. Там 47-летний гражданин умышленно повредил фару автомобиля Chery Tiggo 7. Сумма нанесенного ущерба составила почти 600 тысяч тенге.

Также 22 июня в 19.40 41-летняя женщина, находясь во второй детской городской поликлинике, в ходе ссоры с врачом сломала его телефон, тем самым нанесла ущерб чужому имуществу.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности.

Сообщается, что с начала года столичный суд уже наказал более 120 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.

Добавим, что согласно ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее 49-летний мужчина выбросил из окна своей квартиры, расположенной по улице Тайбурыл, разбитую посуду. Бросая посуду, он разбил переднее окно машины, припаркованной во дворе, и умышленно повредил чужое имущество, отметили в ведомстве. Мужчину опознали и привлекли к ответственности.

Житель Павлодара повредил авто своего работодателя из-за обиды на размер зарплаты.

В ноябре прошлого года полицией был задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона. Материал по данному факту был направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Также в Павлодаре вандалы осквернили могилы.

В конце мая стало известно, что мажилисмены разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм. По новому закону за вандализм грозит до 600 часов общественных работ.

Стоит также отметить, что в январе прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, касающихся усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121681-razbil-lobovoe-steklo-avto-pensionera-vandala-nakazali-v-astane/

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