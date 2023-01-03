Ответственность за экологические правонарушения и вандализм усилили в Казахстане

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал еще два закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, передает официальный сайт президента РК.

Президентом подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма".

Касым-Жомарт Токаев также подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма".

Добавим, что в конце ноября мажилис во втором чтении одобрил поправки по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы. Законопроекты разработаны в целях реализации послания главы государства от 1 сентября 2020 года.

"Поставлена задача законодательно защитить национальные парки и другие природные богатства Казахстана, ужесточить уголовное и административное преследование граждан, совершающих правонарушения в этой сфере", – объяснял, выступая в мажилисе, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Галымжан Елеуов.

Как сообщается на официальном сайте сената РК, основной целью проекта закона является реализация общенационального плана мероприятий, предусматривающих защиту природных богатств Казахстана с усилением административного и уголовного преследования правонарушителей.

Задачей законопроекта является установление правовых норм, защищающих национальные парки и другие природные богатства Казахстана от экологического ущерба: порчи земли, незаконной порубки деревьев, нарушения режима использования особо охраняемых природных территорий, самовольного пользования недрами и другие деяния, которые влекут за собой общественный риск для окружающей среды.

Документом предусмотрено повышение ответственности должностных, физических и юридических лиц за нарушения требований лесного, водного, земельного законодательства, особо охраняемых природных территорий, растительного и животного мира, а также введение новых административных штрафов за противоправные деяния в этой сфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003979-tokaev-podpisal-esche-dva-zakona-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-kodeksy-kazahstana/