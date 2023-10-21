Подросток разбил стекло на остановке в Актау и снял это на видео. Его ищет полиция
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Подросток разбил стеклянную дверь на остановке близ Актау - все это было снято на видео и опубликовано в Сети. Личность вандала устанавливают полицейские.
Кадры из Актау появились в местном паблике 112_aktau в Instagram. На опубликованных кадрах видно, как подросток разбегается и пинает стеклянную дверь ногой, а после скрывается с места происшествия.
В этой же публикации автор показал последствия произошедшего.
Как сообщает издание "Лада" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона, стражи порядка устанавливают личность малолетнего вандала. Изучаются камеры видеонаблюдения.
Согласно статье 294 УК РК, вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042009-podrostok-razbil-steklo-na-ostanovke-v-aktau-i-snyal-eto-na-video-ego-ischet-politsiya/