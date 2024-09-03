Вандалы пробили стену в подъезде ЖК в Астане
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Полицейские Астаны нашли и привлекли к ответственности очередных вандалов, которые портят чужое имущество. В акимате рассказали о нескольких случаях, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как отметили власти города, в столице продолжается борьба с нарушителями общественного порядка.
Например, около 6:00 25 августа 35-летний мужчина нанес несколько ударов ногой по автомобилю ВАЗ 2172, стоявшему на автостоянке по улице Достык. Тем самым он умышленно повредил чужое имущество, причинив материальный ущерб в размере около 52 тыс. тенге.
Вечером того же дня 37-летний мужчина, проезжая на своем велосипеде под аркой по улице Пушкина, задел и сломал шлагбаум рукой.
Вандалов оштрафовали.
Примерно 29-30 августа двое молодых людей нанесли удары по стене подъезда жилого комплекса ЖК "Sansy". В результате образовались большие отверстия. Обоим санкционировали арест на 15 суток.
В акимате добавили, что с начала года суд уже наказал 207 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений.
Все они были привлечены к ответственности.
Напомним, 12 августа в Сети появилось видео из микрорайона Орбита-3 в Алматы. Мужчина переломал зеркала больше чем на 10 машинах. В полиции сообщили, что подозреваемый установлен и задержан.
В конце июня очередного вандала наказали за разбитое лобовое стекло чужой машины в Астане. Нарушителем оказался 71-летний мужчина.
А в апреле житель Павлодара повредил "ГАЗель" своего работодателя из чувства мести. Свои действия мужчина объяснил тем, что работодатель не выплатил ему часть зарплаты. К слову, штраф мужчина уже оплатил.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156488-vandaly-probili-stenu-v-podezde-doma-v-astane/