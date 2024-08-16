Пассажирка погибла в результате нападения на водителя автобуса в Шымкенте
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Трагедия произошла в жилом массиве Сайрам в Шымкенте - на водителя автобуса напали во время поездки, в результате чего погибла пассажирка, передает Otyrar.
По информации издания, мужчина в нетрезвом состоянии набросился на водителя с кулаками.
В результате водитель резко притормозил, а в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой.
Сообщается, что от полученных травм она скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.
В ДП Шымкента прокомментировали случившееся - нападавший уже задержан и находится в изоляторе временного содержания.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан. Ведется следствие", - заявили в ведомстве.
Также издание сообщает, что водителя, пострадавшего от рук нетрезвого пассажира, доставили в больницу. В данное время его состояние стабильное.
Помимо этого в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали произошедшее.
"Раненый водитель находится в больнице. В целях обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте мы планируем изолировать зону водителя от пассажиров, поставить стекло. Данный вопрос сейчас обсуждается", - заявили в ведомстве.
Также напомним, что молодая девушка скончалась в результате смертельного наезда автомобиля в Шымкенте. По данному факту было возбуждено уголовное дело. ДТП произошло вчера, 15 августа, вечером.
Отметим, согласно данным на сайте правовой статистики, за 7 месяцев 2024 года по Казахстану зарегистрировано 12676 ДТП, что на 86,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (6792). Число погибших в них составило 1254 человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149956-muzhchina-nabrosilsya-na-voditelya-avtobusa-pogibla-zhenshchina-v-shymkente/