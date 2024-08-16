Пассажирка погибла в результате нападения на водителя автобуса в Шымкенте

Трагедия произошла в жилом массиве Сайрам в Шымкенте - на водителя автобуса напали во время поездки, в результате чего погибла пассажирка, передает Otyrar.

По информации издания, мужчина в нетрезвом состоянии набросился на водителя с кулаками.

В результате водитель резко притормозил, а в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой.

Сообщается, что от полученных травм она скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.

В ДП Шымкента прокомментировали случившееся - нападавший уже задержан и находится в изоляторе временного содержания.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан. Ведется следствие", - заявили в ведомстве.

Также издание сообщает, что водителя, пострадавшего от рук нетрезвого пассажира, доставили в больницу. В данное время его состояние стабильное.

Помимо этого в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали произошедшее.

"Раненый водитель находится в больнице. В целях обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте мы планируем изолировать зону водителя от пассажиров, поставить стекло. Данный вопрос сейчас обсуждается", - заявили в ведомстве.

Также напомним, что молодая девушка скончалась в результате смертельного наезда автомобиля в Шымкенте. По данному факту было возбуждено уголовное дело. ДТП произошло вчера, 15 августа, вечером.

Отметим, согласно данным на сайте правовой статистики, за 7 месяцев 2024 года по Казахстану зарегистрировано 12676 ДТП, что на 86,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (6792). Число погибших в них составило 1254 человека.