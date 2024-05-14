Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мужчина напал с ножом на водителя автобуса в Алматы

Опубликовано:

Автобусы едут по улице
Улицы Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы между водителем автобуса и мужчиной случился конфликт, в результате которого водитель общественного транспорта получил ранение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по предварительным данным, между мужчинами произошел спор, после которого один из участников конфликта использовал нож в качестве орудия преступления. Полицейские изъяли его.

Отмечается, что в результате нападения водитель получил ранение.

Полицейские уже задержали подозреваемого. Против него возбудили дело по факту хулиганства с применением холодного оружия. Сейчас мужчина арестован.

Следствие устанавливает дополнительные обстоятельства произошедшего, добавили в правоохранительных органах.

Напомним, в конце апреля в Алматы вынесли приговор мужчине, который в декабре прошлого года ударил водителя автобуса во время движения. Водитель потеряла сознание, из-за чего неуправляемый транспорт въехал в толпу людей, стоявших на остановке.

В результате страшного ДТП погибли три человека, еще четверо попали в больницу.

В итоге мужчину осудили по двум статьям - 293 УК РК "Хулиганство" и 351 УК РК "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100089-passazhir-napal-s-nozhom-na-voditelya-avtobusa-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.