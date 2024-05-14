Мужчина напал с ножом на водителя автобуса в Алматы

В Алматы между водителем автобуса и мужчиной случился конфликт, в результате которого водитель общественного транспорта получил ранение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по предварительным данным, между мужчинами произошел спор, после которого один из участников конфликта использовал нож в качестве орудия преступления. Полицейские изъяли его.

Отмечается, что в результате нападения водитель получил ранение.

Полицейские уже задержали подозреваемого. Против него возбудили дело по факту хулиганства с применением холодного оружия. Сейчас мужчина арестован.

Следствие устанавливает дополнительные обстоятельства произошедшего, добавили в правоохранительных органах.

Напомним, в конце апреля в Алматы вынесли приговор мужчине, который в декабре прошлого года ударил водителя автобуса во время движения. Водитель потеряла сознание, из-за чего неуправляемый транспорт въехал в толпу людей, стоявших на остановке.

В результате страшного ДТП погибли три человека, еще четверо попали в больницу.

В итоге мужчину осудили по двум статьям - 293 УК РК "Хулиганство" и 351 УК РК "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его приговорили к 8 годам лишения свободы.