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Смерть подростка в драке: в Актобе начался суд над шестью студентами колледжа

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Судья работает
Судья выносит решение. Иллюстративное фото: seb_ra / Getty Images

В Актобе начался суд над группой молодых людей по делу о массовой драке, в которой погиб студент колледжа. Подсудимые учились с погибшим в одном колледже, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, главный фигурант дела, который подозревается в нанесении смертельных ударов погибшему, вину не признает и отказывается изучать документы. Он - старшекурсник колледжа.

На предварительном слушании были родственники подсудимых. Семьи погибшего не было.

Согласно материалам дела, главный фигурант сначала поссорился с погибшим подростком в соцсетях и назначил ему встречу. 2 января в 11 вечера приехал туда с пятью приятелями, все были вооружены ножами.

В итоге четверых участников потасовки доставили в больницу. 17-летний парень скончался.

Главному подозреваемому вменяют две статьи - "Убийство несовершеннолетнего" и "Покушение на убийство двух и более лиц". Остальным - "Нанесение тяжкого вреда здоровью".

"Смерть потерпевшего наступила 3 января 2024 года примерно в половине второго ночи в областной многопрофильной больнице. Причиной смерти стал геморрагический шок четвертой степени, кровотечение из обеих бедренных артерий и правой вены, что привело к большой потери крови", - говорит гособвинитель Азамат Бакытжанов.

Источник: КТК

Напомним, что недавно в Актобе начался суд по делу смерти 14-летнего Бексултана Абубакира. Подсудимые, как и погибший, учащиеся спортшколы олимпийского резерва.

В апреле этого года восьмиклассник упал и потерял сознание в Актобе. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы.

В полиции изначально сообщали, что возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также в отношении персонала спортивной школы проводится досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

Позже выяснилось, что у погибшего подростка остался брат-близнец. Они вместе учились и жили в одной комнате в интернате. По словам сестры погибшего, мальчика до смерти могли избить старшеклассники.

Также сообщалось о задержании одного, а затем и второго подозреваемого. Было возбуждено третье уголовное дело по статье "Хулиганство".

Позже отец погибшего мальчика сделал заявление. Мужчина считает, что его сын стал жертвой дедовщины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154652-smert-podrostka-v-drake-v-aktobe-nachalsya-sud-nad-shestyu-studentami-kolledzha/

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