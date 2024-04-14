Ученик умер в школе-колледже олимпийского резерва Актобе: задержан подозреваемый

11 апреля в школе-колледже олимпийского резерва потерял сознание и умер 14-летний ученик. Сегодня стало известно, что полиция задержала подозреваемого, передает "Мой город".

Трагический инцидент произошел 11 апреля. Тогда в управлении физической культуры и спорта, восьмиклассник упал и потерял сознание. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы.

В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование.

Сегодня в Департаменте полиции Актюбинской области журналистам сообщили, что установили и задержали подозреваемого. Он сейчас находится в ИВС.

Другие подробности в ДП раскрывать не стали.

При этом, как пишет издание, сестра погибшего мальчика считает, что его до смерти избили старшеклассники.

По словам девушки, вечером ее братишку избили трое девятиклассников и десятиклассник. Они били по голове, лицу и груди. После удара в грудь подросток упал, потерял сознание и умер. В правоохранительных органах эту информацию комментировать не стали.

Ранее стало известно, что у погибшего подростка остался брат-близнец. Они вместе учились и жили в одной комнате в интернате.