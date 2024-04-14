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Ученик умер в школе-колледже олимпийского резерва Актобе: задержан подозреваемый

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Подросток сидит на улице
Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

11 апреля в школе-колледже олимпийского резерва потерял сознание и умер 14-летний ученик. Сегодня стало известно, что полиция задержала подозреваемого, передает "Мой город".

Трагический инцидент произошел 11 апреля. Тогда в управлении физической культуры и спорта, восьмиклассник упал и потерял сознание. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы.

В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование.

Сегодня в Департаменте полиции Актюбинской области журналистам сообщили, что установили и задержали подозреваемого. Он сейчас находится в ИВС.

Другие подробности в ДП раскрывать не стали.

При этом, как пишет издание, сестра погибшего мальчика считает, что его до смерти избили старшеклассники.

По словам девушки, вечером ее братишку избили трое девятиклассников и десятиклассник. Они били по голове, лицу и груди. После удара в грудь подросток упал, потерял сознание и умер. В правоохранительных органах эту информацию комментировать не стали.

Ранее стало известно, что у погибшего подростка остался брат-близнец. Они вместе учились и жили в одной комнате в интернате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084612-uchenik-umer-v-shkole-kolledzhe-olimpiyskogo-rezerva-aktobe-zaderzhan-podozrevaemyy/

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