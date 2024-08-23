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Суд по делу смерти мальчика в спортивном интернате начался в Актобе

Опубликовано:

Школьник стоит в классе
Школьник. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе начался суд по делу смерти 14-летнего Бексултана Абубакира. Подсудимые, как и погибший, учащиеся спортшколы олимпийского резерва, передает сайт телеканала КТК.

Издание уточняет: суд будет проходить в закрытом режиме ввиду того, что обвиняемые – несовершеннолетние.

На процесс пришли многочисленные родственники и со стороны потерпевших, и со стороны подсудимых, в итоге попасть в зал смогли не все.

Предполагаемых виновников гибели юного спортсмена судят по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Ни учителя, ни директор – никто не понес наказания. Только двоих воспитанников судят. А где остальные пятеро парней? Где руководство школы, педагоги? Куда они смотрели?

Мы отправили здорового ребенка, а вернули нам его тело. Такие молодые ребята, еще не успели школу закончить, уже на такие преступления идут. Мне невыносимо больно", - передает издание слова матери погибшего Зои Базарбаевой.

Напомним, мы писали, что в апреле этого года восьмиклассник упал и потерял сознание в Актобе. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы.

В полиции изначально сообщали, что возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также в отношении персонала спортивной школы проводится досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

Позже выяснилось, что у погибшего подростка остался брат-близнец. Они вместе учились и жили в одной комнате в интернате. По словам сестры погибшего, мальчика до смерти могли избить старшеклассники.

Также сообщалось о задержании одного, а затем и второго подозреваемого. Было возбуждено третье уголовное дело по статье "Хулиганство".

Позже отец погибшего мальчика сделал заявление. Мужчина считает, что его сын стал жертвой дедовщины:"(..) Удар пришелся по сердцу моего сына, его ударили коленом прямо в сердце, эксперт сказал, что сосуды лопнули", - отмечает он.

Брата Бексултана, по словам отца, также избили.

"Состояние Ерсултана сейчас критическое. Все произошло на его глазах. У моего сына полностью сломана психика, он болен. Пусть дети, которые его избили, дети, стоящие рядом с ними и наблюдающие, учитель, директор - пусть все понесут свое наказание. Эта дедовщина произошла не за 10 дней, это система, которая сложилась уже давно", - заявил скорбящий отец.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152362-sud-po-delu-smerti-malchika-v-sportivnom-internate-nachalsya-v-aktobe/

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