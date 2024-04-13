Стали известны подробности гибели ученика школы-интерната в Актобе

13-летний мальчик умер в Актобе - ученик школы-интерната потерял сознание и умер в машине скорой помощи. Смерть подростка расследует полиция, передает сайт телеканала КТК.

Известно, что погибший профессионально занимался вольной борьбой. Вечером 11 апреля мальчик неожиданно потерял сознание.

"Ученик восьмого класса упал без сознания в своей комнате. После этого учащиеся позвали воспитателя, который находился рядом. Воспитатель первую медицинскую помощь сделал, потому что тренер – действующий: у него есть сертификат. Потом вызвали сразу скорую помощь", - рассказал директор учебного заведения, где учился подросток.

Врачи скорой тоже не смогли реанимировать мальчика - юный борец скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Полиция выясняет, что стало причиной смерти 13-летнего ребенка. Дело завели по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Проводится также расследование в отношении персонала спортивной школы по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

По информации телеканала, у погибшего мальчика есть брат-близнец, он учился и жил вместе с ним.

В администрации школы-интерната сообщили, что ребята живут в двухместных комнатах, однако журналистов туда не пустили.

Источник: КТК.

Ранее мы писали, что в специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва произошла трагедия - умер один из учеников. Вечером он упал в обморок. Его забрали медики, однако ребенок умер по дороге в медучреждение.