Ученик упал, потерял сознание и умер в Актобе. Инцидент случился в специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва около 10 часов вечера 11 апреля, передает "Диапазон".

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта, восьмиклассник упал и потерял сознание. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы. Сейчас выясняют причину его смерти.

В ДП Актюбинской области отметили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование.

"Также в отношении персонала спортивной школы по факту недобросовестного отношения к обязанностям проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в декабре 2023 года в одной из школ Актобе случилась трагедия. Скончался ученик 7 класса. Мальчику было 13 лет. Он ударился об угол стола. Был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, артериальное давление не определялось, сознания не было. Спасти его не удалось.

В январе этого года в одной из школ Шымкента восьмиклассник потерял сознание во время урока физкультуры и скончался до приезда бригады экстренной скорой помощи.