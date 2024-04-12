Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ученик упал, потерял сознание и умер в Актобе

Опубликовано:

Школьник стоит в классе
Школьник. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученик упал, потерял сознание и умер в Актобе. Инцидент случился в специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва около 10 часов вечера 11 апреля, передает "Диапазон".

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта, восьмиклассник упал и потерял сознание. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы. Сейчас выясняют причину его смерти.

В ДП Актюбинской области отметили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование.

"Также в отношении персонала спортивной школы по факту недобросовестного отношения к обязанностям проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в декабре 2023 года в одной из школ Актобе случилась трагедия. Скончался ученик 7 класса. Мальчику было 13 лет. Он ударился об угол стола. Был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, артериальное давление не определялось, сознания не было. Спасти его не удалось.

В январе этого года в одной из школ Шымкента восьмиклассник потерял сознание во время урока физкультуры и скончался до приезда бригады экстренной скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083640-uchenik-upal-poteryal-soznanie-i-umer-v-aktobe/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.