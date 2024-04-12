Ученик упал, потерял сознание и умер в Актобе
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Ученик упал, потерял сознание и умер в Актобе. Инцидент случился в специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва около 10 часов вечера 11 апреля, передает "Диапазон".
Как сообщили в управлении физической культуры и спорта, восьмиклассник упал и потерял сознание. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы. Сейчас выясняют причину его смерти.
В ДП Актюбинской области отметили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование.
"Также в отношении персонала спортивной школы по факту недобросовестного отношения к обязанностям проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в декабре 2023 года в одной из школ Актобе случилась трагедия. Скончался ученик 7 класса. Мальчику было 13 лет. Он ударился об угол стола. Был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, артериальное давление не определялось, сознания не было. Спасти его не удалось.
В январе этого года в одной из школ Шымкента восьмиклассник потерял сознание во время урока физкультуры и скончался до приезда бригады экстренной скорой помощи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083640-uchenik-upal-poteryal-soznanie-i-umer-v-aktobe/