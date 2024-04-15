"Удар пришелся по сердцу сына": отец умершего в Актобе ученика сделал заявление

Отец погибшего в Актобе 14-летнего ученика школы-колледжа олимпийского резерва Бексултана Абубакира сделал заявление. Мужчина считает, что его сын стал жертвой дедовщины, передает Sputnik Казахстан.

"Мой сын Бексултан - один из двойняшек. Они мои сыновья, которых Аллах послал мне в ответ на мои молитвы после пяти дочерей. Мои двойняшки Бексултан и Ерсултан учились вместе в спортивной школе. Оба кандидаты в мастера спорта по вольной борьбе. В 2022 году сына приняли в спортивную школу-интернат имени Есет батыра. Это учреждение находится в олимпийском резерве, дети учатся и живут там", - рассказал Кайрат Кайназаров.

Трагедия произошла 11 апреля.

"После 18 вечера все сотрудники общежития ушли домой. После ухода воспитателей ученики приступили к своим делам. Учащиеся старших классов, 9-го и 10-го, студенты колледжа собрались и привели в комнату 10 детей. Они потребовали от них денег на донер, те не дали. И их там же избили", - говорит отец погибшего.

В день смерти Бексултана его мать отправилась в дальнюю поездку. Все в этот день складывалось не так, как было запланировано. Но сердце матери не чувствовало, что она навсегда потеряет ребенка.

"Вчера все 10 детей были допрошены полицией. Мой сын умер от удара, а вся остальная информация в Интернете - ложь. Удар пришелся по сердцу моего сына, его ударили коленом прямо в сердце, эксперт сказал, что сосуды лопнули", - отмечает мужчина.

Брата Бексултана, по словам отца, также избили. Подросток упал прямо перед его глазами.

"Состояние Ерсултана сейчас критическое. Все произошло на его глазах. У моего сына полностью сломана психика, он болен. Пусть дети, которые его избили, дети, стоящие рядом с ними и наблюдающие, учитель, директор - пусть все понесут свое наказание. Эта дедовщина произошла не за 10 дней, это система, которая сложилась уже давно", - заявил скорбящий отец.

Напомним, ранее стало известно, что 11 апреля восьмиклассник упал и потерял сознание в Актобе. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы.

В полиции изначально сообщали, что возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также в отношении персонала спортивной школы проводится досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

Позже выяснилось, что у погибшего подростка остался брат-близнец. Они вместе учились и жили в одной комнате в интернате. По словам сестры погибшего, мальчика до смерти могли избить старшеклассники.

Также сообщалось о задержании одного, а затем и второго подозреваемого. Было возбуждено третье уголовное дело по статье "Хулиганство".