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Появились новые подробности гибели ученика школы-колледжа олимпийского резерва в Актобе

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Школа-колледж в Актобе
Школа-колледж. Фото: NUR.KZ

В Актобе по факту гибели ученика в школе-колледже олимпийского резерва расследуют три уголовных дела. В департаменте полиции региона сообщили новые подробности, передает NUR.KZ.

"После смерти воспитанника спортивной школы имени Есет батыра в Актобе полицией расследуются 3 уголовных дела по фактам хулиганства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, а также в отношении педагогов и руководства спортивной школы за недобросовестное отношение к обязанностям", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что двоих подозреваемых в преступлении арестовали. Это воспитанники спортшколы. Расследование продолжается.

Сами родственники погибшего сообщили, что подростка до смерти избили старшеклассники на глазах его брата-близнеца.

В школе-колледже высказались о трагедии.

"Этот инцидент произошел 11 апреля после 9 часов вечера, в это время дежурный проводит построение учащихся, а в 22 часа у нас уже отбой. Несколько детей зашли в одну из комнат общежития, дверь закрыли за собой, там все и случилось. Сейчас идет следствие, по его результатам будет информация.

До этого у нас подобных инцидентов не было, никто из наших детей на учете не состоял. И погибший, и задержанные занимались спортом, хорошо учились, никаких нареканий к ним не было.

Вообще, все наши дети одаренные, они к нам едут учиться со всего региона. Мы сами в шоке от того, что случилось. У нас ранее были собрания с родителями, с детьми, с педколлективом по профилактике правонарушений. Сейчас учебный процесс идет в штатном режиме", - рассказал директор специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Есет батыра Кайрат Ажбагамбетов.

Напомним, ранее стало известно, что 11 апреля восьмиклассник упал и потерял сознание в Актобе. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы. В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также в отношении персонала спортивной школы проводится досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

Позже выяснилось, что у погибшего подростка остался брат-близнец. Они вместе учились и жили в одной комнате в интернате.

Также сообщалось о задержании одного подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085038-poyavilis-novye-podrobnosti-gibeli-uchenika-shkoly-kolledzha-olimpiyskogo-rezerva-v-aktobe/

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