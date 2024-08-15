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Избившего бывшую жену жителя Павлодарской области наказали

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Мужчина сжал кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Federico Moreno/Getty Images

К 40 часам общественных работ приговорили жителя Павлодарской области, который нанес телесные повреждения бывшей супруге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz сообщается, что 29 июня в полицию обратилась женщина. Она просила принять меры в отношении бывшего супруга, который нанес ей телесные повреждения. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что здоровью потерпевшей нанесен легкий вред.

"В отношении мужчины по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений, возбуждено уголовное дело. 7 августа дело рассмотрено в суде города Павлодара.

Постановлением суда мужчина осужден к 40 часов общественных работ с постановкой на профилактический учет в службу пробации города Павлодар", - сообщил начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Сообщается, что с момента ужесточения закона о бытовом насилии на территории Павлодарской области в отношении 3047 лиц вынесены защитные предписания, за нарушение которых привлечено к ответственности 195 правонарушителей и установлено 762 особых требований к поведению правонарушителей.

Недавно в Сети появилось видео с избиением женщины мужчиной в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции. Другой резонансный случай произошел в Шымкенте: мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь. Малышка попала в реанимацию, ее мать также госпитализирована в городскую больницу. Позже стали известны новые подробности дела: женщина, поступившая с побоями в больницу, оказалась беременна.

Также мы писали, что житель Актобе причинил своей супруге тяжкий вред здоровью, когда они поругались из-за ремонта в квартире. Суд приговорил мужчину к лишению свободы.

Ранее в Костанайской области сельчанин предстал перед судом по обвинению в избиении сожительницы. В результате полученных телесных повреждений женщина была обнаружена в бессознательном состоянии, лежащей в снегу на улице. Однако в суде потерпевшая просила не наказывать ее обидчика строго.

Добавим, 16 июня текущего года в Казахстане в силу вступил закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Прежде всего, речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149282-izbivshego-byvshuyu-zhenu-zhitelya-pavlodarskoy-oblasti-nakazali/

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