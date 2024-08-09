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Эзотерика

Мужчина избил жену среди дня в центре Алматы: возбуждено уголовное дело

Опубликовано:

Мужчина ударяет кулаком.
Удар. Иллюстративное фото: nito100 / Getty Images

Сегодня в Сети появилось видео с избиением женщины мужчиной в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Almatynews_kaz, женщина лежит на земле, а мужчина держит ее за волосы. Ведущая съемку очевидица требует отпустить жертву, на что агрессор реагирует, направляясь в ее сторону. Свои действия мужчина сопровождает нецензурной лексикой и заявлением:

"Снимай, снимай! Привет всем девушкам. Вы (...) должны слушаться мужей, а кто не слушается, тот так будет получать", - говорит мужчина на видео.

По запросу корреспондента NUR.KZ ситуацию прокомментировали в ДП Алматы.

"По факту побоев Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан.

Вместе с тем он привлечен к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и за совершение мелкого хулиганства", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Напомним, резонансный случай произошел также 3 августа в Шымкенте: мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь. Малышка попала в реанимацию, ее мать также госпитализирована в городскую больницу. Позже стали известны новые подробности дела: женщина, поступившая с побоями в больницу, оказалась беременна.

Также мы писали, что житель Актобе причинил своей супруге тяжкий вред здоровью, когда они поругались из-за ремонта в квартире. Суд приговорил мужчину к лишению свободы.

Ранее в Костанайской области сельчанин предстал перед судом по обвинению в избиении сожительницы. В результате полученных телесных повреждений женщина была обнаружена в бессознательном состоянии, лежащей в снегу на улице. Однако в суде потерпевшая просила не наказывать ее обидчика строго.

Добавим, 16 июня текущего года в Казахстане в силу вступил закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Прежде всего, речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы. Раньше из-за отказа женщин заявлять о преступлении безнаказанными оставались больше половины домашних тиранов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147134-muzhchina-izbil-zhenu-sredi-dnya-v-centre-almaty-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/

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