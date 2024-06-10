Избитая до потери сознания казахстанка попросила не наказывать строго своего сожителя

В Костанайской области сельчанин предстал перед судом по обвинению в избиении сожительницы. Потерпевшая просила не наказывать ее обидчика строго, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении жителя поселка Сарыколь по факту нанесения тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.106 УК РК) рассматривалось Сарыкольским районным судом.

"В феврале 2024 года в Сарыколе гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры со своей сожительницей на почве сложившихся личных неприязненных отношений нанес ей многочисленные удары рукой и ногой, обутой в кроссовок, в область головы, чем причинил последней телесные повреждения", - установил суд.

В результате полученных телесных повреждений женщина была обнаружена в бессознательном состоянии, лежащей в снегу на улице, после чего доставлена сотрудником полиции в районную больницу.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме. Потерпевшая просила суд строго не наказывать его и заявила, что претензий к нему не имеет.

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого, суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, а также психическое расстройство, не исключающее вменяемость.

Обстоятельствами, отягчающие уголовную ответственность и наказание, стали совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и рецидив преступлений.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

В мае в Сети появилось видео, снятое во дворе одного из домов в Павлодаре, на котором мужчина ругает женщину и бьет ее по голове. В ДП региона сообщили, что по данному факту в полицию никто не обращался. Тем не менее ведомство установило личности потерпевшей и нарушителя.

Позже стало известно, что мужчину арестовали. Его привлекли к ответственности за хулиганство.