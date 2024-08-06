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Эзотерика

Избиение трехмесячного ребенка в Шымкенте: раскрыты новые подробности дела

Опубликовано:

Рука ребенка
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: AgFang/Getty Images

Раскрыты новые подробности избиения женщины и трехмесячного ребенка в Шымкенте. Женщина, поступившая с побоями в больницу, оказалась беременна, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в больницу Шымкента 23-летнюю женщину привезли на карете скорой помощи в сопровождении двух ее знакомых. У пострадавшей был травмирован глаз и она получила сотрясение.

При этом, как отмечают врачи, женщина не сразу сообщила, кто нанес ей побои, попытавшись скрыть детали инцидента.

Однако после того, как медперсонал увидел синяки на теле и трехмесячного ребенка, им пришлось сообщить о факте в полицию. Полицейские установили, что жену и своего ребенка избил 53-летний житель города, сообщает телеканал.

Мать и малышка пока находятся в разных медучреждениях, сообщает телеканал. При поступлении обнаружилось, что пострадавшая на 12-й неделе беременности.

"Когда поднимают уже в отделение, в палату, женщина просит консультацию педиатра для ребенка. При опросе она уже говорит, что ребенок тоже получил травму. На сегодня общее состояние ребенка средней степени тяжести. В данный момент находится в отделении реанимации", - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Абдуллаев.

Источник: КТК

Напомним, об инциденте сообщила казахстанский юрист Айгуль Орынбек, которая опубликовала в соцсети сообщение, заявив, что в Шымкенте мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь.

Данный факт тогда же подтвердили и в полиции. В ведомстве сообщили, что мужчину задержали.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия", - сообщили в департаменте полиции.

В феврале этого года в Туркестанской области полиция отреагировала на видео в Сети, с участием, предположительно, отца семейства и малолетних детей, которым мужчина наносит удары ногой. По факту противоправных действий в отношении малолетних детей было возбуждено уголовное дело.

Также в декабре прошлого года сообщалось, что ребенка с сотрясением мозга из дома экстренно госпитализировали в больницу в Алматинской области. В прокуратуре сообщили, что ребенка избил отец.

В Астане в результате систематических избиений дома в больницу поступила 7-летняя девочка. Учителя, обнаружившие следы побоев на теле ребенка, сразу обратились в инспекцию по делам несовершеннолетних.

А в апреле этого года 19-летний парень оказался на скамье подсудимых по обвинению в жестоком убийстве своего пасынка, 4-летнего мальчика, в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144935-izbienie-trehmesyachnogo-rebenka-v-shymkente-raskryty-novye-podrobnosti-dela/

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