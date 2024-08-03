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Эзотерика

Трехмесячная девочка попала в реанимацию после избиения в Шымкенте

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Мужчина замахивается кулаком на женщину
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: Hans Neleman/Getty Images

Казахстанский юрист Айгуль Орынбек опубликовала в соцсети сообщение, что в Шымкенте мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь. Информацию прокомментировали в упрздраве и полиции, передает NUR.KZ.

Изначально автор в своей публикации в Instagram сообщила, что в 4 часа утра ей позвонили со словами, что избитую женщину с младенцем якобы не принимают в больницу.

После ее вмешательства, утверждает юрист, их госпитализировали, но из-за упущенного времени у ребенка случилось кровоизлияние в мозг - и в итоге малышка оказалась в реанимации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по инциденту в управление здравоохранения и полицию Шымкента.

В управлении здравоохранения Шымкента сообщили, что информация не соответствует действительности: мать с ребенком, как отметили в УЗ, были доставлены скорой помощью в городскую клиническую больницу №1 в 23:57. То есть отказа в госпитализации не было, уверяют медики.

"После осмотра пациентки специалистами в 00:40 пациентку и ребенка перевели в отдельную палату отделения нейрохирургии с диагнозом "Закрытая травма головного мозга. Сотрясение. Срок беременности - 12 недель".

Только когда в палате малышка стала громко плакать, ее мать рассказала, что ребенок тоже был избит, сообщают в пресс-службе УЗ Шымкента.

"В ходе осмотра на голове и теле ребенка были обнаружены следы ударов. Сразу была вызвана скорая помощь - и по состоянию здоровья ребенка было принято решение отправить его в городскую детскую больницу. Мать отказалась от дальнейшего лечения и на приехавшей машине скорой помощи поехала в городскую детскую больницу", - сообщают врачи.

В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении детской больницы с различными травмами: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, линейный перелом левой затылочной кости, эпидуральная пластинчатая гематома области крыши левого полушария головного мозга, ушибы мягких тканей шеи, спины и таза.

"Общее состояние тяжелое из-за травм и сопутствующего заболевания. Дыхание самостоятельное, гемодинамика стабильная. Больному ребенку были назначены методы обследования и лечение согласно клиническому протоколу.

А мать повторно госпитализирована в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы №1 и проходит лечение", - резюмировали в пресс-службе УОЗ Шымкента.

В свою очередь в Департаменте полиции Шымкента по запросу корреспондента NUR.KZ сообщили о задержании подозреваемого.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия", - сообщили в полиции.

В феврале этого года в Туркестанской области полиция отреагировала на видео в Сети, с участием, предположительно, отца семейства и малолетних детей, которым мужчина наносит удары ногой. По факту противоправных действий в отношении малолетних детей было возбуждено уголовное дело.

Также в декабре прошлого года сообщалось, что ребенка с сотрясением мозга из дома экстренно госпитализировали в больницу в Алматинской области. В прокуратуре сообщили, что ребенка избил отец.

В Астане в результате систематических избиений дома в больницу поступила 7-летняя девочка. Учителя, обнаружившие следы побоев на теле ребенка, сразу же обратились в инспекцию по делам несовершеннолетних.

А в апреле этого года 19-летний парень оказался на скамье подсудимых по обвинению в жестоком убийстве своего пасынка, 4-летнего мальчика, в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144118-trehmesyachnaya-devochka-popala-v-reanimaciyu-posle-izbieniya-v-shymkente/

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