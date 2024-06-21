Актюбинец избил жену из-за ремонта в квартире

Житель Актобе причинил своей супруге тяжкий вред здоровью, когда они поругались из-за ремонта в квартире. Суд приговорил мужчину к лишению свободы, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, в квартире на улице Рыскулова в Актобе супружеская пара делала ремонт, оба были выпившие и поругались. В результате мужчина ударил один раз жену по лицу и несколько раз по телу.

Для женщины это закончилось больничной палатой. Экспертиза установила, что она получила тяжкий вред здоровью, у нее диагностировали закрытые осложненные переломы трех ребер со смещением костных отломков и ушиб правого легкого.

Мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Он рассказал, что ударил супругу ладонью по лицу и два раза по телу, потом попросил прощения и лег спать.

Утром у нее болел бок, он предлагал вызвать скорую помощь, но жена отказалась. А уже на работе узнал о том, что супругу госпитализируют. Он уверял, что у него не было умысла делать жене больно.

Потерпевшая просила суд освободить мужа от уголовной ответственности, но суд решил иначе. 54-летнего актюбинца приговорили к трем годам лишения свободы.

Добавим, что по ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Костанайской области сельчанин предстал перед судом по обвинению в избиении сожительницы. В результате полученных телесных повреждений женщина была обнаружена в бессознательном состоянии, лежащей в снегу на улице. Однако в суде потерпевшая просила не наказывать ее обидчика строго.

16 июня текущего года в Казахстане в силу вступил закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Прежде всего, речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы. Раньше из-за отказа женщин заявлять о преступлении безнаказанными оставались больше половины домашних тиранов.