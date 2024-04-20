25 кг "синтетики" и тонна прекурсоров: КНБ выявил очередную нарколабораторию (фото)

В Алматинской области задержан казахстанец, подозреваемый в создании подпольной нарколаборатории, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет национальной безопасности.

Как сообщил КНБ в Telegram, 12 апреля т.г. Департаментом КНБ по Алматинской области задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в организации деятельности подпольной лаборатории по производству психотропных веществ.

В ходе обысков изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

С санкции суда к задержанному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса разглашению не подлежит.