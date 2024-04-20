25 кг "синтетики" и тонна прекурсоров: КНБ выявил очередную нарколабораторию (фото)
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В Алматинской области задержан казахстанец, подозреваемый в создании подпольной нарколаборатории, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет национальной безопасности.
Как сообщил КНБ в Telegram, 12 апреля т.г. Департаментом КНБ по Алматинской области задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в организации деятельности подпольной лаборатории по производству психотропных веществ.
В ходе обысков изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
С санкции суда к задержанному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса разглашению не подлежит.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2088188-25-kg-sintetiki-i-tonna-prekursorov-knb-vyyavil-ocherednuyu-narkolaboratoriyu-foto/