"Организовал нарколабораторию на дачах": подозреваемого задержали в Алматинской области

В Алматинской области задержан подозреваемый в организации нарколаборатории в одном из дачных массивов региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает МВД в Telegram-канале, это уже шестая с начала года нарколаборатория, которую ликвидировали полицейские в Алматинской области.

Сообщается, что на территории одного из дачных массивов полицейские остановили автомобиль Honda Odyssey. В ходе обыска в салоне стражи порядка нашли около 1 кг аналогов психотропного вещества мефедрон.

"Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого. Оказалось, что около месяца назад мужчина в одном из дачных домов в Жамбылском районе организовал нарколабораторию и уже успел изготовить почти 5 кг указанного вещества.

При обыске обнаружили реактивы, емкости и предметы, необходимые для изготовления наркотиков", — говорится в сообщении.

Наркотики, по данным следствия, предназначались для сбыта на территории Алматы.

"Таким образом, на улицы города не допущено около 20 тысяч доз сильнейших аналогов психотропных веществ на сумму свыше 360 миллионов тенге", – отметил начальник ДП Алматинской области Бауыржан Аленов.

Отмечается, что по факту незаконного изготовления наркотических средств начато досудебное расследование, а подозреваемый взят под стражу.

Ранее в Алматинской области задержан казахстанец, подозреваемый в создании подпольной нарколаборатории. В ходе обысков было изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте.

В начале марта в Комитете Национальной безопасности сообщили о ликвидации нарколаборатории в Астане — она занималась производством синтетических наркотиков. В ходе обыска было изъято свыше 27 кг психотропного вещества мефедрон, что эквивалентно около 80 тыс. разовых доз, а также более 1 тонны прекурсоров.

В конце января в арендованном частном доме в Алматы с поличным был задержан 26-летний казахстанец. По версии правоохранителей, он является организатором нарколаборатории — его задержали прямо во время изготовления психотропных веществ. Было изъято свыше 200 кг готовой продукции — наркотика "мефедрон" - и 100 литров сырья.

Также в феврале спецоперацию провели в Алматинской области - у подозреваемого был изъят мефедрон общим весом 3 кг 840 гр.