Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Организовал нарколабораторию на дачах": подозреваемого задержали в Алматинской области

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: Polisia.kz

В Алматинской области задержан подозреваемый в организации нарколаборатории в одном из дачных массивов региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает МВД в Telegram-канале, это уже шестая с начала года нарколаборатория, которую ликвидировали полицейские в Алматинской области.

Сообщается, что на территории одного из дачных массивов полицейские остановили автомобиль Honda Odyssey. В ходе обыска в салоне стражи порядка нашли около 1 кг аналогов психотропного вещества мефедрон.

"Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого. Оказалось, что около месяца назад мужчина в одном из дачных домов в Жамбылском районе организовал нарколабораторию и уже успел изготовить почти 5 кг указанного вещества.

При обыске обнаружили реактивы, емкости и предметы, необходимые для изготовления наркотиков", — говорится в сообщении.

Наркотики, по данным следствия, предназначались для сбыта на территории Алматы.

"Таким образом, на улицы города не допущено около 20 тысяч доз сильнейших аналогов психотропных веществ на сумму свыше 360 миллионов тенге", – отметил начальник ДП Алматинской области Бауыржан Аленов.

Отмечается, что по факту незаконного изготовления наркотических средств начато досудебное расследование, а подозреваемый взят под стражу.

Ранее в Алматинской области задержан казахстанец, подозреваемый в создании подпольной нарколаборатории. В ходе обысков было изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте.

В начале марта в Комитете Национальной безопасности сообщили о ликвидации нарколаборатории в Астане — она занималась производством синтетических наркотиков. В ходе обыска было изъято свыше 27 кг психотропного вещества мефедрон, что эквивалентно около 80 тыс. разовых доз, а также более 1 тонны прекурсоров.

В конце января в арендованном частном доме в Алматы с поличным был задержан 26-летний казахстанец. По версии правоохранителей, он является организатором нарколаборатории — его задержали прямо во время изготовления психотропных веществ. Было изъято свыше 200 кг готовой продукции — наркотика "мефедрон" - и 100 литров сырья.

Также в феврале спецоперацию провели в Алматинской области - у подозреваемого был изъят мефедрон общим весом 3 кг 840 гр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092052-organizoval-narkolaboratoriyu-na-dachah-podozrevaemogo-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.