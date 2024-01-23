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Крупнейшую в Казахстане нарколабораторию обнаружили в частном доме в Алматы (фото)

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: КНБ РК

Комитет национальной безопасности ликвидировал масштабное производство психотропных веществ - крупнейшая в стране нарколаборатория располагалась в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается на официальном сайте Комитета нацбезопасности, 18 января в арендованном частном доме в Алматы с поличным был задержан 26-летний казахстанец.

По версии правоохранителей, он является организатором нарколаборатории - его задержали прямо во время изготовления психотропных веществ.

Обнаруженные запрещенные вещества
Обнаруженные запрещенные вещества. Фото: КНБ РК

В ходе обыска в доме сотрудники КНБ изъяли свыше 200 кг готовой продукции – наркотика "мефедрон" – и 100 литров сырья.

"Такой вес готовых наркотических средств дает основания полагать, что данная лаборатория была крупнейшей в стране. Объем изъятого "мефедрона" эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз", - отметили в комитете.

Обнаруженные запрещенные вещества
Обнаруженные запрещенные вещества. Фото: КНБ РК

По данным правоохранителей, наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.

Оборудование для изготовления наркотиков
Оборудование для изготовления наркотиков. Фото: КНБ РК

Подозреваемого решением суда поместили под стражу. Против него ведется расследование по части 3 статьи 297 УК РК.

Обнаруженные запрещенные вещества
Обнаруженные запрещенные вещества. Фото: КНБ РК

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056956-krupneyshuyu-narkolaboratoriyu-v-kazahstane-likvidiroval-knb/

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