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Сотрудники КНБ нагрянули в один из частных домов в Алматы

Опубликовано:

Нарколаборатория в Алматы
Нарколаборатория. Фото: t.me/knbgov_kz

Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, 16 мая в одном из частных домов южной столицы с поличным в процессе изготовления психотропных веществ задержаны двое граждан Казахстана.

В ходе обыска изъято 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств.

Стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке может составлять около 140 млн тенге.

"По данным следствия, задержанные лица работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов в качестве так называемых варщиков.

С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в КНБ.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2110590-sotrudniki-knb-nagryanuli-v-odin-iz-chastnyh-domov-v-almaty/

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