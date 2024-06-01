Сотрудники КНБ нагрянули в один из частных домов в Алматы

Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, 16 мая в одном из частных домов южной столицы с поличным в процессе изготовления психотропных веществ задержаны двое граждан Казахстана.

В ходе обыска изъято 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств.

Стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке может составлять около 140 млн тенге.

"По данным следствия, задержанные лица работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов в качестве так называемых варщиков.

С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в КНБ.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.