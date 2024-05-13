"Арендовал частный дом и "варил": в Алматы 22-летнего мужчину подозревают в организации нарколаборатории (видео)

В частном секторе Алматы ликвидирована нарколаборатория. По подозрению в ее организации задержан 22-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, по подозрению в преступлении был задержан 22-летний житель Алматинской области. По данным следствия, мужчина арендовал в Турксибском районе Алматы частный дом, где и "варил" синтетический наркотик.

"В ходе обыска дома изъяты 1 кг кристаллического вещества, свыше 20 металлических канистр, стеклянные бутылки с жидкостями со специфическим запахом, коробки с расфасованным наркотиком, использованные респираторы, электрическая дрель с наслоением, приспособленная для размешивания сырья, электронные весы, мерная кружка – весь лабораторный инвентарь.

Подозреваемый сообщил, что с "работодателем" контактировал через интернет. Таким же способом заказчик координировал его по работе нарколаборатории. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном общим весом 4,1 кг. Подозреваемый арестован", — сообщил заместитель начальника ДП города Алматы Куатбек Науатов.

По данным департамента, только с начала года в Алматы ликвидировано четыре лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков.

Напомним, в начале года сообщалось, что крупнейшую в Казахстане нарколабораторию обнаружили в частном доме в Алматы. В арендованном частном доме в Алматы с поличным был задержан 26-летний казахстанец.

В марте сообщалось о ликвидации нарколаборатории в Астане — она занималась производством синтетических наркотиков.

В конце апреля в Алматинской области задержан казахстанец, подозреваемый в создании подпольной нарколаборатории. Было изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте.

Еще одну нарколабораторию накрыли недавно на дачах в Алматинской области. По факту незаконного изготовления наркотических средств начато досудебное расследование, а подозреваемый взят под стражу.