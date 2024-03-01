КНБ ликвидировал нарколабораторию в Астане (фото, видео)

В Комитете Национальной безопасности сообщили о ликвидации нарколаборатории в Астане - она занималась производством синтетических наркотиков, передает NUR.KZ.

Лаборатория находилась в промышленной зоне города.

По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения задержаны двое астанчан.

В ходе обыска было изъято свыше 27 кг психотропного вещества "мефедрон", что эквивалентно около 80 тыс. разовых доз, а также более 1 тонны прекурсоров.

Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается в 540 млн тенге.

Кроме этого, в других районах Астаны обнаружены два 40-футовых контейнера с лабораторным оборудованием, которое, по версии следствия, предназначалось для организации нескольких аналогичных производств.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.