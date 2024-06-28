Мопедиста с оружием задержали в Алматы (видео)

В Алматы полицейские задержали лихача на мопеде. У него же стражи порядка обнаружили огнестрельное оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, во время масштабного рейда в Алматы экипажем патрульной полиции на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова был задержан водитель мопеда.

"Он допустил грубые нарушения ПДД, чем и привлек внимание инспекторов. Далее был выявлен факт незаконного хранения им огнестрельного оружия. Согласно заключению экспертизы, речь идет о травматическом пистолете ОСА, пригодном к выстрелам.

По факту незаконного хранения оружия управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование. Истинный мотив хранения 33-летним водителем мопеда оружия будет установлен в ходе следствия", — рассказал исполняющий обязанности командира полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Михаил Кан.

Напомним, весной в Атырау стражи порядка задержали мопедиста. Для этого полицейский вылез в окно служебного автомобиля и схватил юношу, который ранее, по данным правоохранителей, наехал на пешехода.

Также мы писали, что две группы в составе шести человек задержали полицейские в спальном районе Алматы. Молодых людей подозревают в кражах мопедов.

В апреле этого года стало известно, что для мопедистов вводят новые требования в Казахстане.

В мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП — водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане. Отмечалось, что для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование — получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

Еще в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане. Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

В начале лета казахстанские полицейские обратились к водителям мопедов и электросамокатов — их призвали соблюдать ПДД. В МВД также сообщили о резком росте числа аварий с участием такого вида транспорта.