"Орудовали в составе двух групп": шесть человек задержали в Алматы (видео)

Две группы в составе шести человек задержали полицейские в спальном районе Алматы. Молодых людей подозревают в кражах мопедов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

"В минувшие праздничные дни мы изобличили в совершении серии краж мопедов шестерых молодых людей, которые орудовали в составе двух групп. Как правило, они похищали чужие мопеды под покровом ночи.

Задержан также скупщик краденого, который охотно приобретал имущество, заблаговременно зная, что оно добыто преступным путем. Действиям каждого фигуранта следствием будет дана правовая оценка", - отметил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По данным информационного медиапортала МВД, актуальным направлением в борьбе с хищением чужого имущества является профилактика краж мопедов, велосипедов и самокатов.

Анализ показал, что в большинстве случаев этот вид хищения совершается в результате беспечного обращения некоторыми гражданами со своим имуществом. Они оставляют принадлежащие им мопеды, велосипеды и самокаты без присмотра: в подъездах, во дворах жилых домов и перед магазинами.

Полиция рекомендует обезопасить свой двухколесный транспорт от хищения:

не оставляйте его без присмотра в подъездах и на входных группах;

паркуйте велосипеды, мопеды, самокаты на парковках, а также в местах, оборудованных видеокамерами, с использованием противоугонных устройств;

в случае кражи незамедлительно сообщите об этом в полицию. При этом нужно подготовить информацию о похищенном имуществе: документы, назвать марку, цвет, приложить фотографии, указать серийные либо иные номерные обозначения.

Напомним, ранее в Шымкенте оригинальным образом украли скутер - неизвестные унесли транспортное средство прямо на руках. Подозреваемых задержали. По факту было начато досудебное расследование.

В этом же мегаполисе парни помогли незнакомцу и оказались втянуты в криминальную историю с кражей скутера. Выяснилось, что злоумышленник попросил прохожих помочь подтолкнуть и вытащить на дорогу "свой сломавшийся" мопед. Далее он его сам протащил до дома, расположенного в двух километрах от места хищения.