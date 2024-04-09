Полицейский в Атырау вылез в окно авто, чтобы задержать мопедиста прямо на ходу (видео)

В Атырау стражи порядка задержали мопедиста. Для этого полицейский вылез в окно служебного автомобиля и схватил юношу, который ранее, по данным правоохранителей, наехал на пешехода, передает NUR.KZ.

Задержание водителя мопеда прямо на ходу снял на видео очевидец, проезжающий возле места событий на автомобиле. Как видно по кадрам, в этом участвовали три машины патрульной полиции.

В одной из них страж порядка по пояс вылез в окно, чтобы руками схватить водителя и вынудить его остановиться. Можно заметить, что кроме водителя на мопеде ехал и пассажир в шлеме.

Инцидент прокомментировали в ДП Атырауской области.

"Полицейские Атырау установили и задержали несовершеннолетнего водителя мопеда, наехавшего на подростка на пешеходном переходе по проспекту Сатпаева", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что нарушитель был выявлен с помощью камер видеонаблюдения.

"Водитель мопеда не выполнил требование сотрудников патрульной полиции об остановке транспортного средства и был задержан в дальнейшем", - отметили в областном ДП.

Сам мопед доставили в управление полиции. Назначены экспертизы, ведется сбор соответствующих материалов для привлечения несовершеннолетнего к ответственности.

В начале месяца в Алматы после многочисленных жалоб горожан усилили работу по выявлению правонарушений лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. В частности, речь идет о мопедах и самокатах. В южной столице проводятся локальные рейды.

Ранее вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что к водителям мопедов в Казахстане планируют ужесточить требования, а у акимов появятся новые полномочия по регулированию деятельности самокатов. В частности, все мопеды будут отнесены к транспортным средствам, и для того, чтобы ими управлять, нужно будет водительское удостоверение категории А1.

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