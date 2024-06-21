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"Зачем власти Казахстана инсценировать такую тупость": депутаты о покушении на журналиста в Киеве

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Мужчина держит в руках пистолет
Мужчина с пистолетом. Иллюстративное фото: guruXOOX / Getty Images

Сегодня в кулуарах парламента депутат Ермурат Бапи прокомментировал покушение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат высказался о версиях, что покушение на журналиста могли организовать из Казахстана.

"В отношении этого покушения – это конечно очень жаль, это преступление. Я знаю Айдоса и Наталью Садыковых, у нас было тесное общение – они профессиональные журналисты.

По поводу версий, я думаю, это чистейшей воды провокации. Некоторые наши интернет-ресурсы сообщают, якобы за этим инцидентом стоит власть Казахстана. Зачем власти Казахстана инсценировать такую тупость? Это невыгодно ни с какой стороны. В логику не вписывается. Тут, скорее всего, или представители старого Казахстана, или какие-то третьи силы, которые сталкивают лбами Казахстан и, например, Россию, или другие страны, может быть, даже Украину", – высказался Ермурат Бапи.

При этом депутат Ерлан Саиров заявил, что каждый подобный факт в свою пользу могут использовать "те или иные стороны", поскольку международная обстановка в мире напряженная.

"Токаев дал четкие поручения правоохранительным органам республики, чтобы они подключились к расследованию, и сегодня было заявлено о том, что казахстанская сторона предоставит все факты и сама будет параллельно расследовать это в нашей стране. Я думаю, что виновные должны быть найдены и наказаны.

Что касается внешнеполитического аспекта – международная ситуация очень напряженная, и каждый такой факт будет использоваться в пользу тех или иных сил, которые на сегодняшний день между собой противодействуют. Нам нужно набраться терпения. Я думаю, что казахстанская сторона заинтересована, чтобы было проведено объективное всестороннее расследование", – заявил он.

Напомним, 18 июня стало известно, что в Украине произошло покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана. Начато досудебное расследование.

Как сообщил Офис генпрокурора Украины, пострадавший вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Позже Касым-Жомарт Токаев комментировал нападение на казахстанского журналиста, произошедшее в Киеве, заверив, что "казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины".

Вечером того же дня пресс-секретарь Токаева Берик Уали сообщал, что президент поручил оказать семье Садыковых помощь.

Напомним, что супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане в октябре 2023 года. Отмечалось, что в отношении супругов зарегистрированы уголовные дела в УП столичного района Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121735-zachem-vlasti-kazahstana-inscenirovat-takuyu-tupost-deputaty-o-pokushenii-na-zhurnalista-v-kieve/

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