Токаев лично следит за расследованием нападения на казахстанца в Киеве
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Глава государства внимательно наблюдает за ходом расследования нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.
"Глава государства внимательно следит за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве.
По поручению президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры", - сообщил в Facebook Берик Уали.
Казахстанская сторона, как отметил Уали, готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола.
Напомним, 18 июня сообщалось, что в Украине произошло покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана. Начато досудебное расследование.
Как сообщил Офис генпрокурора Украины, пострадавший вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Позже Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанского журналиста, произошедшее в Киеве, заверив, что "казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины".
Вечером того же дня пресс-секретарь Токаева Берик Уали сообщил, что президент поручил оказать семье Садыковых помощь.
Напомним, что супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане в октябре 2023 года. Отмечалось, что в отношении супругов зарегистрированы уголовные дела в УП столичного района Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121570-tokaev-lichno-sledit-za-rassledovaniem-napadeniya-na-kazahstanca-v-kieve/