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Секс-скандал с замакима Павлодарской области: дело не закончилось вынесением приговора

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Серик Батыргужинов
Серик Батыргужинов. Фото: Валерия Бугаева

Дело о вымогательстве у первого заместителя акима Павлодарской области Серика Батыргужинова рассмотрели в апелляционной инстанции, передает корреспондент NUR.KZ.

Апелляционную жалобу подала осужденная, требуя вынести приговор, не связанный с лишением свободы. Учитывая, что в суде первой инстанции дело рассмотрели с участием присяжных заседателей, коллегия областного суда указала, что процессуальных нарушений не выявлено.

Как сообщили в областном суде, в итоге женщине приговор суда первой инстанции оставили в силе. Постановление вступило в законную силу.

Напомним, первый заместитель акима Павлодарской области оказался в центре секс-скандала. Серика Батыргужинова публично обвинили в изнасиловании женщины. Ситуацию тогда прокомментировали в акимате региона. В ведомстве заявили, что, насколько им известно, расследуется дело о вымогательстве.

Позже о случае высказался глава МВД. Он пояснил, что дело о вымогательстве у чиновника находится в суде. Что касается изнасилования, то стражами порядка была проведена проверка, но обвинения не подтвердились.

В апреле этого года в Павлодаре приступили к рассмотрению дела, где прокурор раскрыл подробности.

Так, по версии следствия, женщина познакомилась с первым заместителем акима через соцсети, а в мае прошлого года у них прошла первая встреча. После этого чиновник неоднократно на протяжении трех месяцев оказывал финансовую помощь даме в размере от 50 до 160 тысяч тенге.

В сентябре 2023 года женщина попросила более крупную сумму, однако получила отказ. После этого, говорится в обвинении, решила вымогать деньги, угрожая распространить о первом замакима информацию, порочащую его честь и достоинство.

Серик Батыргужинов согласился и перевел ей 4 млн 812 тыс. тенге. Но после получения денег женщина обратилась вновь и стала требовать 20 млн тенге. Тогда чиновник подал заявление в полицию.

Свою точку зрения на суде озвучил и сам потерпевший. Прокурор запросил для обвиняемой 7 лет лишения свободы.

4 мая женщине озвучили приговор. Суд присяжных пришел к выводу, что вина доказана, ей назначили 3 года лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120247-seks-skandal-s-zamakima-pavlodarskoy-oblasti-delo-ne-zakonchilos-vyneseniem-prigovora/

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