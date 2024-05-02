"Делала какой-то кунгуль": замакима Павлодарской области, замешанный в секс-скандале, выступил в суде

Первого заместителя акима Павлодарской области допросили сегодня в суде. Серик Батыргужинов пояснил, что действительно общался с матерью ребенка-инвалида и, учитывая ее сложное положение, несколько раз оказывал финансовую помощь, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Сегодня на заседании по делу о вымогательстве у Серика Батыргужинова крупной суммы денег допросили единственного свидетеля. Глава крестьянского хозяйства из Иртышского района пояснил, что дружит с первым замакима Павлодарской области более 20 лет.

В сентябре чиновник обратился к нему за помощью с просьбой занять порядка 5 млн тенге. Он не отказал, но перевел деньги не напрямую Серику Батыргужинову, а на сторонний номер. Кому именно, не знает.

Допросили и самого первого заместителя акима Павлодарской области. Чиновник пояснил, что действительно познакомился с подсудимой через Facebook. Учитывая ее сложную жизненную ситуацию, оказывал ей несколько раз помощь деньгами. А в сентябре 2023 года стали поступать угрозы.

"Пугала соцсетями: "Распространю, ты сейчас вылетишь с работы". Что мы с ней, какой-то кунгуль делала в кабинете, писала прям настойчиво с утра до вечера. Потом я ей сказал, слушай, я тебе займу деньги, но ты вернешь. 30 числа (сентября - прим. авт.), как я перечислил деньги, она написала слезно: "Извини меня, пожалуйста, прости, все это я придумала, это блеф", - пояснил Серик Батыргужинов.

В октябре 2023 года женщина вновь написала, но на этот раз стала требовать уже 20, 40, 60 миллионов. Далее слушать показания представителям СМИ не дали, указав, что будут оглашать частные переписки.

Напомним, первый заместитель акима Павлодарской области оказался в центре секс-скандала. Серика Батыргужинова публично обвинили в изнасиловании девушки. Ситуацию тогда прокомментировали в акимате региона. В ведомстве заявили, что, насколько им известно, расследуется дело о вымогательстве.

Позже о случае высказался глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил, что дело по вымогательству находится в суде. Что касается изнасилования, то стражами порядка была проведена проверка, но обвинения не подтвердились.

22 апреля 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области приступили к рассмотрению уголовного дела, где прокурор озвучил подробности версии следствия.