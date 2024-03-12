Первый заместитель акима Павлодарской области оказался в центре секс-скандала

Первого заместителя акима Павлодарской области Серика Батыргужинова публично обвинили в изнасиловании девушки. Ситуацию прокомментировали в акимате региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Пост с обвинениями в адрес чиновника опубликован в Facebook. При этом в акимате Павлодарской области заявили, что, насколько им известно, на девушку поступило заявление о вымогательстве.

"Первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов с 8 января этого года по настоящее время по состоянию здоровья находится на больничном.

По имеющейся у нас информации, ДП Павлодарской области по заявлению физического лица Серика Батыргужинова возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Потерпевшей стороной является Серик Батыргужинов.

В настоящее время проведено расследование, факты, представленные обвиняемой стороной в свою защиту, были проверены и не подтвердились. На сегодня дело передано в суд", - пояснили в пресс-службе главы региона.

В ведомстве порекомендовали за подробной информацией обратиться напрямую к участникам процесса.

В ДП Павлодарской области пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, первый заместитель акима региона Серик Батыргужинов 9 января попал в ДТП. Авария произошла на трассе, когда чиновник возвращался из Майкаина, где велись поиски провалившегося под землю автобуса.

В пресс-службе главы Павлодарской области сообщили, что другие машины в ДТП не пострадали.

"Автомобиль ехал по дороге и из-за гололеда, в последние дни погода не совсем благоприятная, съехал с основной дороги в кювет, там машина перевернулась. Серьезных травм первый заместитель акима не получил, но в больницу все же обратился", - сообщила пресс-секретарь акима Павлодарской области Салтанат Акимбекова.

В ДП региона пояснили, что факт ДТП в полиции не зарегистрирован.